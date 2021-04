Beppe Grillo, bufera per il video sul figlio Ciro e lo stupro. I genitori della 19enne: “Farsa ripugnante” (Di lunedì 19 aprile 2021) Il video di Beppe Grillo a difesa del figlio Ciro, accusato di violenza sessuale di gruppo, ha sollevato un polverone mediatico e politico. È polemica infatti per i toni e le parole di Grillo, che nega sia mai avvenuto alcuno stupro e punta il dito contro la presunta vittima. Proprio i genitori della ragazza hanno rilasciato dichiarazioni sulla vicenda. video di Beppe Grillo: rabbia per il figlio accusato di stupro Nelle scorse ore, si è tornato a parlare del caso di cronaca in cui è coinvolto il figlio di Beppe Grillo, Ciro, accusato assieme ad altre 3 persone di violenza ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Ildia difesa del, accusato di violenza sessuale di gruppo, ha sollevato un polverone mediatico e politico. È polemica infatti per i toni e le parole di, che nega sia mai avvenuto alcunoe punta il dito contro la presunta vittima. Proprio iragazza hanno rilasciato dichiarazioni sulla vicenda.di: rabbia per ilaccusato diNelle scorse ore, si è tornato a parlare del caso di cronaca in cui è coinvolto ildi, accusato assieme ad altre 3 persone di violenza ...

