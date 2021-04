Beni comunali | tra abbandono e inciviltà | tour a Ceppaloni FOTO

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Bn) – Un patrimonio di strutture e immobili di proprietà del comune che molti invidiano: anfiteatro, quattro campi da calcetto (di cui uno coperto e polivalente), piscina, ma anche una casa-albergo per anziani, un campo di calcio a 11 e un castello che risale al XII secolo. Siamo a, comune di 3.252 anime (dati Istat del 2019) amministrato dal Sindaco Ettore De Blasio dal 10 giugno 2018. Un Comune che oltre alle sopra citate strutture ne vanta ancora molte: abbandonate, degradate ma soprattutto non valorizzate. La più grande delusione resta il castello del XII secolo che, dopo la ristrutturazione ultimata nel 2016, si è trasformato in una fortezza moderna, con infissi che non richiamano affatto il periodo normanno, facendo perdere del tutto (o quasi) il fascino dell’antichità. Anteprima24.it ha trascorso ...

