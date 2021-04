Benevento riecco Pairetto | l’arbitro degli sgambetti alle romane | Mazzoleni al var

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Toccherà a Lucadi Nichelino dirigere la sfida di mercoledì tra Genoa e. Il figlio d’arte incrocerà per la terza volta in stagione i giallorossi di Filippo Inzaghi, la prima lontano dal “Ciro Vigorito“. I due precedenti non sono certo da buttare via, perché conla Strega si è tolta la soddisfazione di mettere lo sgambetto prima alla Lazio (1-1) e poi alla Roma (0-0). A “Marassi” gli assistenti saranno Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Domenico Palermo di Bari. Per il campano sarà la seconda volta ‘sul campo‘ con il, dopo la designazione nel match pareggiato con il Parma (2-2). Quarto incrocio stagionale, invece, con il pugliese: in Coppa Italia con l’Empoli (2-4) e in campionato a Verona (3-1) e Sassuolo ...