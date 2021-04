Benevento | l’Arma dei Carabinieri sannita in campo per campagna vaccinale a favore degli ultrasettantenni

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Il Comando Provincialedivuole rendere noto a quante personeche hanno minore facilità nell’utilizzo di internet o privi di un accesso alla rete, strumenti necessari per l’iscrizione alla piattaforma della Regione Campania per l’adesione allain atto, che tali cittadini saranno aiutati daie potranno recarsi presso la più vicina caserma del, oppure saranno i militari a recarsi da loro nel caso di un effettivo impedimento a raggiungere il Comando più vicino”. Così in una nota il Comando Provinciale dei. “Le 35 Stazioni dipendenti dal Comando Provinciale deidi ...