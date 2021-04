Benevento, Clemente Mastella chiude le superiori: “Incidenza contagi troppo alta” (Di lunedì 19 aprile 2021) Anche Clemente Mastella corre ai ripari e chiude gli istituti superiori a Benevento. Il rientro in classe per centinaia di studenti del Sannio non ci sarà, neanche al 50 % delle presenze. Benevento, Mastella chiude le superiori per un’altra settimana Nella serata di ieri è è arrivata la decisione del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 aprile 2021) Anchecorre ai ripari egli istituti. Il rientro in classe per centinaia di studenti del Sannio non ci sarà, neanche al 50 % delle presenze.leper un’altra settimana Nella serata di ieri è è arrivata la decisione del sindaco di, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

