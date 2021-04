Bellezza green, offerta servizi in aumento del 25% in un anno (Di lunedì 19 aprile 2021) Il settore beauty è sempre più green. Circa un italiano su due (46%) ritiene estremamente importante l’aspetto della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente quando si tratta di scegliere il salone in cui prenotare il proprio trattamento. E’ quanto emerge da un sondaggio, condotto ad aprile 2021 su oltre 200 rispondenti italiani da Treatwell e Uala, attivi in Europa nella prenotazione online di servizi beauty e wellness, che in occasione dell’Earth Day hanno voluto indagare il legame tra Bellezza e sostenibilità. La fotografia che emerge è quella di una Bellezza sempre più etica: oltre la metà degli italiani (53%) dichiara infatti di affidarsi ad un salone che utilizza prodotti amici dell’ambiente per almeno uno dei trattamenti che prenota. A conferma dell’apprezzamento da parte degli utenti di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021) Il settore beauty è sempre più. Circa un italiano su due (46%) ritiene estremamente importante l’aspetto della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente quando si tratta di scegliere il salone in cui prenotare il proprio trattamento. E’ quanto emerge da un sondaggio, condotto ad aprile 2021 su oltre 200 rispondenti italiani da Treatwell e Uala, attivi in Europa nella prenotazione online dibeauty e wellness, che in occasione dell’Earth Day hvoluto indagare il legame trae sostenibilità. La fotografia che emerge è quella di unasempre più etica: oltre la metà degli italiani (53%) dichiara infatti di affidarsi ad un salone che utilizza prodotti amici dell’ambiente per almeno uno dei trattamenti che prenota. A conferma dell’apprezzamento da parte degli utenti di ...

Advertising

giornaleradiofm : Bellezza green, offerta servizi in aumento del 25% in un anno: (Adnkronos) - Il settore beauty è sempre più green.… - zazoomblog : Bellezza green offerta servizi in aumento del 25% in un anno - #Bellezza #green #offerta #servizi - MarcoCortesiTwi : In occasione della Giornata della Terra (22 aprile ) Green Storytellers giunge in prima TV su FOCUS per celebrare l… - Ninjaturtle_88 : Turtle sempre presente! Che bellezza ???? #weekend #tartarughe #turtle #green - Comunic_attiva : RT @egazette1: Città #sostenibili, #Venezia si candida a sede dell’iniziativa New European #Bauhaus: l'obiettivo del progetto è trovare nuo… -