Belen Rodriguez e Stefano De Martino: quei post che lasciano traccia… (Di lunedì 19 aprile 2021) Belen Rodriguez e Stefano De Martino conservano sui social le tracce del loro amore E’ curioso tornare indietro e rivedere gli scatti su Instagram di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Istantanee che fissano un amore travolgente, poi naufragato. Infatti sbirciando sui rispettivi profili Instagram dell’ex coppia si trovano ancora oggi le foto che risalgono al periodo della loro unione. Dalla fine del loro matrimonio è passato solo un anno ma si ha la sensazione che il tempo sia passato velocissimo sulle loro vite. Infatti oggi Belen aspetta la sua seconda figlia, Luna Marie dal compagno Antonino Spinalbese, mentre Stefano de Martino sarebbe single. Un passo indietro. Erano una delle coppie più ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 aprile 2021)Deconservano sui social le tracce del loro amore E’ curioso tornare indietro e rivedere gli scatti su Instagram diDe. Istantanee che fissano un amore travolgente, poi naufragato. Infatti sbirciando sui rispettivi profili Instagram dell’ex coppia si trovano ancora oggi le foto che risalgono al periodo della loro unione. Dalla fine del loro matrimonio è passato solo un anno ma si ha la sensazione che il tempo sia passato velocissimo sulle loro vite. Infatti oggiaspetta la sua seconda figlia, Luna Marie dal compagno Antonino Spinalbese, mentredesarebbe single. Un passo indietro. Erano una delle coppie più ...

Advertising

armataEriksen : @_beaphoenix_ @PeppArnou Che odio le presunte belen Rodriguez che pretendono che la gente creda al fatto che ci sia… - LadyNews_ : #BelenRodriguez su #AntoninoSpinalbese: 'Farei qualsiasi cosa per te, mi hai insegnato ad amare ancora' - sparklingsoull : ma in che senso in spagna hanno una belen rodriguez fake - SibillaeApollo : @monicanote73 @Giusepp84623364 @MarioBlackLab E qui ecco Belen e Cecilia Rodriguez. ?? - Dorian221190 : @theymakemedream Ma mi deve piacere per forza come si veste??????? Cioè io non capisco dove sia il problema... a me… -