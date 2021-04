Bekaert: lettera della regione al ministero, subito una riunione (Di lunedì 19 aprile 2021) La decisione di scrivere alla viceministra dello sviluppo economico con delega alle crisi aziendali, e' giunta dopo aver appreso che, tra le vertenze toscane con scadenza a breve, Bekaert non e' compresa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 19 aprile 2021) La decisione di scrivere alla viceministra dello sviluppo economico con delega alle crisi aziendali, e' giunta dopo aver appreso che, tra le vertenze toscane con scadenza a breve,non e' compresa L'articolo proviene da Firenze Post.

