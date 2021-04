BEAUTIFUL, anticipazioni dal 25 aprile al 1° maggio 2021 (Di lunedì 19 aprile 2021) anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da domenica 25 aprile a sabato 1° maggio 2021: Alla Spencer, Bill e Katie si baciano. La donna si sente in ottima forma, ma Bill la vede turbata e teme ci sia qualcosa che non va con la sua salute. Katie lo rassicura, poi va a trovare Sally e si offre di accompagnarla dal dottore. Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di martedì 20 aprile 2021 In ospedale, Sally è dispiaciuta per aver mentito a Wyatt, ma non vuole la pietà di nessuno. Finalmente arriva la dottoressa Escobar con i risultati delle analisi. Wyatt cerca di rendere la sua separazione da Sally il più dolce possibile. Flo comprende la situazione e si fa da parte. Quinn e Shauna fantasticano sull’organizzazione del ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 19 aprile 2021)settimanali puntateda domenica 25a sabato 1°: Alla Spencer, Bill e Katie si baciano. La donna si sente in ottima forma, ma Bill la vede turbata e teme ci sia qualcosa che non va con la sua salute. Katie lo rassicura, poi va a trovare Sally e si offre di accompagnarla dal dottore. Leggi anche:puntata di martedì 20In ospedale, Sally è dispiaciuta per aver mentito a Wyatt, ma non vuole la pietà di nessuno. Finalmente arriva la dottoressa Escobar con i risultati delle analisi. Wyatt cerca di rendere la sua separazione da Sally il più dolce possibile. Flo comprende la situazione e si fa da parte. Quinn e Shauna fantasticano sull’organizzazione del ...

Advertising

redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame - infoitcultura : Anticipazioni Beautiful: Ridge sposa Shauna, ma Eric smaschera Quinn - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 19 aprile: Sally in crisi, ma non si arrende - infoitcultura : Beautiful anticipazioni settimanali dal 19 al 24 aprile: Sally è in ospedale - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni americane: CARTER si avvicina a… QUINN? -