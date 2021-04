Beautiful, anticipazioni 20 aprile: Steffy confessa a Hope cos’ha fatto con Liam? (Di lunedì 19 aprile 2021) Beautiful, anticipazioni 20 aprile: ecco cosa vedremo domani nella seconda puntata settimanale della celebre soap americana. Thomas contro Quinn per ciò che ha fatto a Brooke Quinn spiega a Thomas di aver cercato di far ubriacare Brooke, versandole della vodka nel succo di frutta. Forrester, però, è contrariato per il gesto della complice, perché a suo avviso farebbe diventare la matrigna una vittima agli occhi di Ridge. Il giovane suggerisce più cautela, ma assicura alla Fuller che raggiungeranno il loro scopo a favore di Shauna. Liam e Wyatt preoccupati per ciò che farà Thomas con Hope I due fratelli Spencer si confrontano su quello che è successo al primo con Hope, dopo che questa l’ha visto baciare Steffy. Liam e Wyatt concordano ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 19 aprile 2021)20: ecco cosa vedremo domani nella seconda puntata settimanale della celebre soap americana. Thomas contro Quinn per ciò che haa Brooke Quinn spiega a Thomas di aver cercato di far ubriacare Brooke, versandole della vodka nel succo di frutta. Forrester, però, è contrariato per il gesto della complice, perché a suo avviso farebbe diventare la matrigna una vittima agli occhi di Ridge. Il giovane suggerisce più cautela, ma assicura alla Fuller che raggiungeranno il loro scopo a favore di Shauna.e Wyatt preoccupati per ciò che farà Thomas conI due fratelli Spencer si confrontano su quello che è successo al primo con, dopo che questa l’ha visto baciaree Wyatt concordano ...

