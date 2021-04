Beach volley, World Tour Cancun 2021: Rossi e Carambula chiudono al quinto posto (Di lunedì 19 aprile 2021) Enrico Rossi e Adrian Carambula hanno chiuso al quinto posto il torneo Fivb World Tour 4 stelle in corso a Cancun in Messico. La coppia azzurra è stata sconfitta nei quarti di finale dai qatarioti Cherif-Ahmed con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-17), dovendo quindi interrompere il proprio cammino nel primo torneo in programma nella città messicana. Adesso comunque la coppia italiana avrà l’opportunità di riscattarsi prontamente, dal momento che prenderà parte anche al torneo sempre in programma a Cancun dal 22 al 26 aprile. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Enricoe Adrianhanno chiuso alil torneo Fivb4 stelle in corso ain Messico. La coppia azzurra è stata sconfitta nei quarti di finale dai qatarioti Cherif-Ahmed con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-17), dovendo quindi interrompere il proprio cammino nel primo torneo in programma nella città messicana. Adesso comunque la coppia italiana avrà l’opportunità di riscattarsi prontamente, dal momento che prenderà parte anche al torneo sempre in programma adal 22 al 26 aprile. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #BeachVolley #CancunHub2021 Rossi e Carambula chiudono al quinto posto il primo torneo messicano del #WorldTour - infoitsport : Beach Volley – Cancun: diretta streaming Rossi/Carambula (quarti di finale) - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Campionato italiano di beach volley, Giulia Rocci e Francesca Indoni di Asd King of the Beach conquistano il secondo posto… - FarodiRoma : Campionato italiano di beach volley, Giulia Rocci e Francesca Indoni di Asd King of the Beach conquistano il second… - drogaperdrogati : oggi a ginnastica ci hanno fatto camminare su una corda, beach volley e un workout. se non ho i muscoli scolpiti domani mi incazzo -