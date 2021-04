Beach volley, World Tour 2021 Cancun1. Si ferma ai quarti la cavalcata di Rossi/Carambula ma arrivano punti preziosi per Tokyo (Di lunedì 19 aprile 2021) Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Enrico Rossi e Adrian Carambula nel primo torneo di Cancun. La coppia azzurra si arrende ai forti rappresentanti del Qatar Cherif/Ahmed (vittoriosi 2-0) ma ottiene quello che voleva, un risultato di prestigio che significa tanti punti e rincorsa verso Tokyo lanciata. Questo infatti era il dodicesimo torneo disputato dai due azzurri che hanno aggiunto alla loro classifica ben 480 punti, portandosi a circa 300 punti dalla zona di qualificazione olimpica. Un gap che andrà colmato nei pRossimi quattro tornei in programma. Ahmed/Cherif si confermano “bestia nera” degli azzurri, sconfitti per la terza volta su altrettante sfide dalla coppia del Qatar. Partenza promettente degli ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) Siaidi finale l’avventura di Enricoe Adriannel primo torneo di Cancun. La coppia azzurra si arrende ai forti rappresentanti del Qatar Cherif/Ahmed (vittoriosi 2-0) ma ottiene quello che voleva, un risultato di prestigio che significa tantie rincorsa versolanciata. Questo infatti era il dodicesimo torneo disputato dai due azzurri che hanno aggiunto alla loro classifica ben 480, portandosi a circa 300dalla zona di qualificazione olimpica. Un gap che andrà colmato nei pmi quattro tornei in programma. Ahmed/Cherif si conno “bestia nera” degli azzurri, sconfitti per la terza volta su altrettante sfide dalla coppia del Qatar. Partenza promettente degli ...

Advertising

infoitsport : Beach Volley – Cancun: diretta streaming Rossi/Carambula (quarti di finale) - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Campionato italiano di beach volley, Giulia Rocci e Francesca Indoni di Asd King of the Beach conquistano il secondo posto… - FarodiRoma : Campionato italiano di beach volley, Giulia Rocci e Francesca Indoni di Asd King of the Beach conquistano il second… - drogaperdrogati : oggi a ginnastica ci hanno fatto camminare su una corda, beach volley e un workout. se non ho i muscoli scolpiti domani mi incazzo - Salv841 : Diciamo che ormai il calcio non mi appassiona più come prima, adesso con questa super lega, sarà la mazzata finale.… -