Beach volley, World Tour 2021 Cancun1. Rossi/Carambula da sogno: sono ai quarti! Lupo/Nicolai si fermano ancora agli ottavi (Di lunedì 19 aprile 2021) Un sorriso, quello più atteso, un film già visto e il made in Italy che va di moda. La notte italiana, serata a Cancun in Messico, si potrebbe riassumere così. I due tornei (maschile e femminile) del 4 stelle in corso di svolgimento sulla sabbia bianca messicana si sono allineati ai quarti di finale e l’Italia c’è, grazie a Enrico Rossi e Adrian Carambula che vincono prima il derby nei sedicesimi con Cottafava/Windisch da applausi e poi superano gli svizzeri Krattiger/Breer in due set approdando ai quarti, dove nel pomeriggio troveranno Cherif/Ahmed, i rappresentanti del Qatar che hanno appena tolto di mezzo nientemeno che i campioni del mondo russi Krasilnikov/Stoyanovskyi. Il film già visto è quello interpretato da Lupo e Nicolai che, per la seconda volta consecutiva, dopo Doha, escono ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) Un sorriso, quello più atteso, un film già visto e il made in Italy che va di moda. La notte italiana, serata a Cancun in Messico, si potrebbe riassumere così. I due tornei (maschile e femminile) del 4 stelle in corso di svolgimento sulla sabbia bianca messicana siallineati ai quarti di finale e l’Italia c’è, grazie a Enricoe Adrianche vincono prima il derby nei sedicesimi con Cottafava/Windisch da applausi e poi superano gli svizzeri Krattiger/Breer in due set approdando ai quarti, dove nel pomeriggio troveranno Cherif/Ahmed, i rappresentanti del Qatar che hanno appena tolto di mezzo nientemeno che i campioni del mondo russi Krasilnikov/Stoyanovskyi. Il film già visto è quello interpretato dache, per la seconda volta consecutiva, dopo Doha, escono ...

Advertising

halfstepper : Io quando ricevo a beach volley - LuinoNotizie : Covid: in zona gialla dal 26 aprile ok a calcetto, basket e beach volley - sportface2016 : #Beachvolley, #WorldTour #Cancun 2021: #Nicolai/#Lupo agli ottavi, prima vittoria di #Windisch/#Cottafava nel main… - anica__ : Come una partita di beach volley ti riappacifica con mondo, anzi no, stavo bene anche prima. - winteriscomving : ho iniziato l’ultima stagione di Modern Family e c’è un episodio in cui Mitchell sta in spiaggia e si siede a guard… -