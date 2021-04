Bayern, Rummenigge: 'Superlega? Fiducia alla nuova Champions' (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA - " Il Bayern non ha partecipato alla pianificazione della Super League. Siamo convinti che l'attuale situazione nel calcio garantisca una base seria per il futuro. Il Bayern accoglie con favore ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA - " Ilnon ha partecipatopianificazione della Super League. Siamo convinti che l'attuale situazione nel calcio garantisca una base seria per il futuro. Ilaccoglie con favore ...

Advertising

MatteoPedrosi : #Rummenigge (Bayern), entrerà a far parte del comitato esecutivo UEFA al posto di Andrea Agnelli, che si è dimesso… - SkySport : ULTIM'ORA BAYERN MONACO RUMMENIGGE: 'SUPERLEGA, NOI NON COINVOLTI NELLA CREAZIONE Giusta la riforma della Champions… - OmarSarcinella : RT @CalcioFinanza: Superlega, Rummenigge: «Il Bayern dice no: non risolverà i problemi dei debiti dei club» - estornudoauto : RT @SkySport: ULTIM'ORA BAYERN MONACO RUMMENIGGE: 'SUPERLEGA, NOI NON COINVOLTI NELLA CREAZIONE Giusta la riforma della Champions League' #… - gemin_steven98 : RT @SkySport: ULTIM'ORA BAYERN MONACO RUMMENIGGE: 'SUPERLEGA, NOI NON COINVOLTI NELLA CREAZIONE Giusta la riforma della Champions League' #… -