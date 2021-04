Bayern Monaco-Leverkusen martedì 20 aprile | ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 19 aprile 2021) Trentesimo turno di Bundesliga e per ilcapolista è in programma la gara interna contro il. Per i bavaresi vittoria importante quella sul Wolfsburg, che ha regalato il +8 sul Lipsia e messo una serie ipoteca sull’ennesimo schale. Una gara che resta da ricordare anche per l’annuncio dell’addio di Flick a fine stagione, con l’allenatore InfoBetting: Scommesse Sportive e