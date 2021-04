Bayern e Dortmund contrari | ' Noi per la riforma Champions'

(Di lunedì 19 aprile 2021) La Germania dice no. BorussiaMonaco si schierano per ladellaLeague e ealla nuova Superlega annunciata da 12 club europei. In una nota il Borussia ...

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Dortmund

Berlino, 19 apr 11:41 - (Agenzia Nova) - Le squadre di calcio tedesche Borussia Dortmund (Bvb) e Bayern Monaco respingono il progetto della Superlega, avanzato da 12 avversarie europee, in particolare ...