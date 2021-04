BATMAN/FORTNITE: PUNTO ZERO (Di lunedì 19 aprile 2021) in contemporanea assoluta con la pubblicazione negli USA. In ogni albo cartaceo un codice bonus esclusivo per sbloccare all’interno di FORTNITE contenuti ispirati alla trama della storia a fumetti Da domani, martedì 20 aprile, partono le pubblicazioni di , l’attesa miniserie in sei numeri che unisce il Cavaliere Oscuro e gli altri supereroi Leggi su insidethegame.home.blog (Di lunedì 19 aprile 2021) in contemporanea assoluta con la pubblicazione negli USA. In ogni albo cartaceo un codice bonus esclusivo per sbloccare all’interno dicontenuti ispirati alla trama della storia a fumetti Da domani, martedì 20 aprile, partono le pubblicazioni di , l’attesa miniserie in sei numeri che unisce il Cavaliere Oscuro e gli altri supereroi

Advertising

NerdPool_IT : Da domani, martedì 20 aprile, partono le pubblicazioni di Batman/Fortnite: Punto Zero, l’attesa miniserie in sei nu… - cinefilosit : #Batman/Fortnite: Punto Zero da domani disponibile - tech_gamingit : BATMAN/FORTNITE disponibile da domani con il primo numero e codice da riscattare - oOShinobi777Oo : BATMAN/FORTNITE disponibile da domani con il primo numero e codice da riscattare - NerdPool_IT : Fortnite X Batman Punto Zero: in arrivo Deathstroke? -