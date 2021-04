Batman/Fortnite: Punto Zero arriva anche in Italia, con tanto di DLC bonus gratuiti (Di lunedì 19 aprile 2021) Panini Comics annuncia l'arrivo, a partire da domani, della miniserie Batman/Fortnite: Punto Zero, con tanto di codici DLC bonus. L'attesa miniserie (ve ne avevamo già parlato qui) avrà cadenza quindicinale e sarà disponibile in edicola, nelle fumetterie e negli store online. In ogni copia cartacea di Batman/Fortnite: Punto Zero sarà presente un codice per riscattare all'interno di Fortnite un oggetto estetico del gioco, ispirato agli eventi del fumetto. Si parte con il costume di Harley Quinn Rinascita, riscattabile con il primo numero della miniserie (e disponibile in gioco a partire da giugno). Poi, in ordine di uscita, il deltaplano Batman Zero Wing, il piccone ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 aprile 2021) Panini Comics annuncia l'arrivo, a partire da domani, della miniserie, condi codici DLC. L'attesa miniserie (ve ne avevamo già parlato qui) avrà cadenza quindicinale e sarà disponibile in edicola, nelle fumetterie e negli store online. In ogni copia cartacea disarà presente un codice per riscattare all'interno diun oggetto estetico del gioco, ispirato agli eventi del fumetto. Si parte con il costume di Harley Quinn Rinascita, riscattabile con il primo numero della miniserie (e disponibile in gioco a partire da giugno). Poi, in ordine di uscita, il deltaplanoWing, il piccone ...

