Basket: Olimpia Milano, parte la serie con il Bayern Monaco. Si accende l’Eurolega con i quarti di finale (Di lunedì 19 aprile 2021) Iniziano domani sera i quarti di finale di Eurolega per l’Olimpia Milano. La formazione di Ettore Messina torna ai playoff di Eurolega dopo sette anni, e ha di fronte il Bayern Monaco in quello che è una specie di derby su tanti fronti. Sono ben cinque, infatti, gli italiani nel club bavarese: l’allenatore Andrea Trinchieri, il suo vice Adriano Vertemati, il DS Daniele Baiesi, infine in campo Diego Flaccadori e (con minor impiego) Sasha Grant. Le due squadre arrivano a questo confronto in modo così diverso che è difficile immaginare qualcosa che lo possa essere in misura maggiore. L’Olimpia, infatti, ha disputato sabato sera la supersfida con la Virtus Bologna, trovando una serata maestosa dalle mani di Shavon Shields, autore di 35 punti e autentico trascinatore dei ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) Iniziano domani sera ididi Eurolega per l’. La formazione di Ettore Messina torna ai playoff di Eurolega dopo sette anni, e ha di fronte ilin quello che è una specie di derby su tanti fronti. Sono ben cinque, infatti, gli italiani nel club bavarese: l’allenatore Andrea Trinchieri, il suo vice Adriano Vertemati, il DS Daniele Baiesi, infine in campo Diego Flaccadori e (con minor impiego) Sasha Grant. Le due squadre arrivano a questo confronto in modo così diverso che è difficile immaginare qualcosa che lo possa essere in misura maggiore. L’, infatti, ha disputato sabato sera la supersfida con la Virtus Bologna, trovando una serata maestosa dalle mani di Shavon Shields, autore di 35 punti e autentico trascinatore dei ...

Advertising

OA_Sport : #Basket: Olimpia Milano, parte la serie con il Bayern Monaco. Si accende l’Eurolega con i quarti di finale - danielepf72 : @Jacopo_69 @rprat75 si, lo so che non abbiamo il draft etc.. niente nba, benissimo, parliamo di Euroleague di bas… - paoladecassan : @DiegoAmbrosin @Albe_1964 @SkySport Nel basket la Pallacanestro Olimpia Milano gioca sia l’Euroleague che il campio… - ciambellano1235 : @udogumpel si sa poco ancora, sembra che superl dara contributo superiore a ucl ai campionati nazionali, il basket… - Eurosport_IT : Martedì h20:45 iniziano i playoff di #EuroLeague: Milano chiamata all'impresa (in 5 gare) per una Final Four storic… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Olimpia Basket Serie C Gold - La Virtus Siena si prepara per la seconda fase ... Spezia Basket Club, Endiasfalti Agliana e Solettificio Manetti Castelfiorentino, oltre alla Cantini Lorano Olimpia Legnaia che i rossoblù non affronteranno, avendo già raccolto 4 punti negli scontri ...

L'Amen Scuola Basket Arezzo perde a Montevarchi ma chiude terza ...vincente dell'Amen Scuola Basket Arezzo che viene battuta a Montevarchi per 67 a 56. Nonostante la sconfitta gli amaranto chiudono al terzo posto la prima fase alle spalle di Virtus Siena ed Olimpia ...

Basket, Shields scudo dell’Olimpia: la Virtus non passa La Gazzetta dello Sport L’Amen Scuola Basket Arezzo perde a Montevarchi ma chiude terza Si ferma a due la striscia vincente dell’Amen Scuola Basket Arezzo che viene battuta a Montevarchi per 67 a 56. Nonostante la sconfitta gli amaranto chiudono al terzo posto la prima fase alle spalle d ...

Eurolega: ostacolo Bayern per l'Olimpia verso la Final Four Chiusa la stagione regolare di Eurolega, l' Olimpia Milano punta ora sulla Final Four: Ettore Messina e i suoi se la dovranno vedere con il Bayern Monaco, una vera rivelazione stagionale e come Milano ...

... SpeziaClub, Endiasfalti Agliana e Solettificio Manetti Castelfiorentino, oltre alla Cantini LoranoLegnaia che i rossoblù non affronteranno, avendo già raccolto 4 punti negli scontri ......vincente dell'Amen ScuolaArezzo che viene battuta a Montevarchi per 67 a 56. Nonostante la sconfitta gli amaranto chiudono al terzo posto la prima fase alle spalle di Virtus Siena ed...Si ferma a due la striscia vincente dell’Amen Scuola Basket Arezzo che viene battuta a Montevarchi per 67 a 56. Nonostante la sconfitta gli amaranto chiudono al terzo posto la prima fase alle spalle d ...Chiusa la stagione regolare di Eurolega, l' Olimpia Milano punta ora sulla Final Four: Ettore Messina e i suoi se la dovranno vedere con il Bayern Monaco, una vera rivelazione stagionale e come Milano ...