Basket La Np Olginate torna al successo | per Costa c' è gara 2 con Venezia

Torna al successo dopo tre ko consecutivi la Np che in Serie B supera Bologna2016 con il punteggio di 99 - 94 dopo un overtime. Partita equilibrata nella seconda metà (47 - 40 all'intervallo)

Torna al successo dopo tre ko consecutivi la Npche in Serie B supera Bologna2016 con il punteggio di 99 - 94 dopo un overtime. Partita equilibrata nella seconda metà (47 - 40 all'intervallo), con gli emiliani capaci di rispondere ......arriverà al PalaTorrein quella che sarà una sfida importantissima. Serie C Silver Nelle due sfide del sabato, Messina esulta. La Fortitudo batte facile Gela per 74 - 65, mentre la...Terzo KO di fila per la Fidelia Torrenova, ancora a secco da quando la guida è passata a coach Bartocci: pesante sconfitta esterna ieri per i gialloblu, battuti da Vigevano per 76-46.Parziali Olginate-BB2016: 24-22; 47-40; 62-62; 82-82. Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate: Giannini 15, Bloise 39, Ambrosetti 6, Tagliabue, Negri 8, Brambilla 10, Lenti 5, Avanzini 16, Tremolad ...