Basket femminile, playoff Serie A1 2020/2021: Venezia vola in semifinale, Bologna porta San Giovanni a gara-3 (Di lunedì 19 aprile 2021) L’Umana Reyer Venezia è la seconda semifinalista dei playoff della Serie A1 2020/2021 di Basket femminile. Dopo la Famila Wuber Schio, vittoriosa a tavolino dopo il focolaio Covid all’interno di San Martino di Lupari, anche le venete entrano con pieno merito nelle “magnifiche 4”. Netta vittoria per 92-96 sulla Limonta Costa Magnaga al PalaTaliercio, un successo che conferma la superiorità evidente già emersa in gara-1. Partita che ha visto Venezia in controllo fin dall’inizio, con gli oltre 20 punti di vantaggio all’intervallo che sono stati gestiti dalle ragazze di Ticchi senza problemi. Scatenata Howard con 31 punti, ma molto bene anche Anderson (19 punti) e Bestagno (doppia doppia con 16 punti e 10 ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) L’Umana Reyerè la seconda semifinalista deidellaA1di. Dopo la Famila Wuber Schio, vittoriosa a tavolino dopo il focolaio Covid all’interno di San Martino di Lupari, anche le venete entrano con pieno merito nelle “magnifiche 4”. Netta vittoria per 92-96 sulla Limonta Costa Magnaga al PalaTaliercio, un successo che conferma la superiorità evidente già emersa in-1. Partita che ha vistoin controllo fin dall’inizio, con gli oltre 20 punti di vantaggio all’intervallo che sono stati gestiti dalle ragazze di Ticchi senza problemi. Scatenata Howard con 31 punti, ma molto bene anche Anderson (19 punti) e Bestagno (doppia doppia con 16 punti e 10 ...

Advertising

sportface2016 : #Basket #Playoff Inizia in ritardo gara-2 tra #VirtusBologna e #SestoSanGiovanni, ecco perchè #LBFLIVE - LivornoPress : Basket femminile serie B: la Pielle espugna il parquet di Lucca - MassimoLandi7 : #Livorno #sport #basket #pallacanestro Basket, Serie B femminile: arriva il primo successo per la Pielle Livorno… - shikorinaaaaaa : @Pretty_Bwoiii io seguo il basket da quando so piccola perché sono mixed e mia nonna é ita, e sia lei che mio nonno… - SportingTargetG : Recupero della 1° giornata di ritorno del Campionato di Basket Femminile A2 girone Nord & Sud: #LBF… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile Basket femminile serie B: la Pielle espugna il parquet di Lucca Livorno, 19 aprile 2021 Primo sorriso stagionale per la Pielle Livorno nel campionato di Serie B femminile: le ragazze di coach Luca Castiglione , che hanno ritrovato Sara Giari dopo un lungo periodo di stop, hanno espugnato il Pala Tagliate di Lucca al termine di una gara ben gestita fin dalle ...

Le Mura vince in trasferta la prima dei play - out In gara uno dei playout della serie A1 di Basket femminile Gesam Le Mura Lucca a Battipaglia, ha sfruttato la maggior forza fisica a rimbalzo scavando un gap importante fino a chiudere con un +23 che la dice lunga sul tipo di gara disputata ...

Basket femminile, prima vittoria per la Bfb newsbiella.it Basket femminile serie B: la Pielle espugna il parquet di Lucca Basket 19 Aprile 2021 Basket femminile serie B: la Pielle espugna il parquet di Lucca. Livorno, 19 aprile 2021. Primo sorriso stagionale per la Pielle Livorno nel campionato di Se ...

A1 Femminile - Ragusa, prosegue l'iter di recupero di Marzia Tagliamento Visita di controllo per l'atleta della Passalacqua Ragusa, Marzia Tagliamento, dal prof. Rodolfo Rocchi, che un mese fa ha operato l'atleta al ginocchio. Tagliamento continua la ...

Livorno, 19 aprile 2021 Primo sorriso stagionale per la Pielle Livorno nel campionato di Serie B: le ragazze di coach Luca Castiglione , che hanno ritrovato Sara Giari dopo un lungo periodo di stop, hanno espugnato il Pala Tagliate di Lucca al termine di una gara ben gestita fin dalle ...In gara uno dei playout della serie A1 diGesam Le Mura Lucca a Battipaglia, ha sfruttato la maggior forza fisica a rimbalzo scavando un gap importante fino a chiudere con un +23 che la dice lunga sul tipo di gara disputata ...Basket 19 Aprile 2021 Basket femminile serie B: la Pielle espugna il parquet di Lucca. Livorno, 19 aprile 2021. Primo sorriso stagionale per la Pielle Livorno nel campionato di Se ...Visita di controllo per l'atleta della Passalacqua Ragusa, Marzia Tagliamento, dal prof. Rodolfo Rocchi, che un mese fa ha operato l'atleta al ginocchio. Tagliamento continua la ...