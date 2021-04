Basket | di nuovo respinto il ricorso Fortitudo Bologna | restano a Pesaro i due punti dopo il caso Robinson

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 aprile 2021) “La Corte Sportiva d’Appello, a scioglimento della riserva, rigetta il reclamo dellaLavoropiù. Trasmette gli atti alla Procura federale per gli eventuali provvedimenti di competenza“. Pochissime, ma chiarissime parole certificano la permanenza del 77-79 sul campo acquisito dalla Carpegna Prosciutto nel match disputato lo scorso 10 aprile all’Unipol Arena. Appare dunque giunta al termine la querelle causata dalla posizione di Justin, la cui negatività al Covid-19 era stata notificata soltanto il giorno precedente all’incontro. Per questa ragione, la Effe aveva presentato reclamo appena terminato l’incontro: sosteneva che non vi fossero stati, in breve, i tempi tecnici per regolarizzare tutti i documenti del. Questo fa sì che lasi trovi ora a due giornate dalla ...