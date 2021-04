Barista in crisi per la pandemia finisce nelle morsa degli usurai | arrestati

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 19 aprile 2021) I carabinieri di Bergamo arrestano 2 persone e ne denunciano altre 4 a piede libero per usura. Tuttora un altro soggetto da arrestare è ricercato e sono in corso perquisizioni in provincia con il sequestro di proventi illeciti. Si tratta dell’indagine “Handbrake”, condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Bergamo, che nasce a marzo del 2020 e che ha consentito di accertare l’esistenza di più soggetti dediti ad attività usuraria che hanno approfittato della situazione pandemica per stritolare commercianti in. Quasi tutta l’attività d’indagine ruota intorno alla figura di un piccolo imprenditore bergamasco, tra l’altro Consigliere provinciale di ASCOM che, per cercare di risolvere le sue difficoltà economiche, non potendo ricorrere al credito tradizionale per pregresse problematiche, si è rivolto a diversi“di professione” della ...