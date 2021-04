Bari-Palermo, pari e rimpianti: rosanero con l’amaro in bocca. L’analisi di Filippi (Di lunedì 19 aprile 2021) Due a due. E' questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio "San Nicola". Dopo l'importante vittoria contro il Foggia, i rosanero conquistano solo un punto nel match valevole per la trentaseiesima giornata di Serie C-Girone C. Un risultato amaro per la formazione siciliana, che dopo 70' di supremazia e vantaggio ha subito la pressione dei pugliesi: "Continuiamo un percorso positivo, dispiace solo per il pareggio. La strada è quella che abbiamo intrapreso e che stiamo percorrendo, a noi interessa imporre le nostre idee e di conseguenza il nostro calcio. Stiamo facendo questo molto bene, abbiamo coperto bene il campo con i ragazzi che sanno quello che fanno. Una partita condotta costantemente come l'avevamo preparata con i ragazzi che hanno dato tutto. Ci sono stati degli inconvenienti che non si possono prevedere, bisogna rimboccarsi ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 aprile 2021) Due a due. E' questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio "San Nicola". Dopo l'importante vittoria contro il Foggia, iconquistano solo un punto nel match valevole per la trentaseiesima giornata di Serie C-Girone C. Un risultato amaro per la formazione siciliana, che dopo 70' di supremazia e vantaggio ha subito la pressione dei pugliesi: "Continuiamo un percorso positivo, dispiace solo per il pareggio. La strada è quella che abbiamo intrapreso e che stiamo percorrendo, a noi interessa imporre le nostre idee e di conseguenza il nostro calcio. Stiamo facendo questo molto bene, abbiamo coperto bene il campo con i ragazzi che sanno quello che fanno. Una partita condotta costantemente come l'avevamo preparata con i ragazzi che hanno dato tutto. Ci sono stati degli inconvenienti che non si possono prevedere, bisogna rimrsi ...

