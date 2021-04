Bari, corona virus: morto il militare 48enne per il quale i familiari chiedevano la possibilità di un trapianto di polmone Oggi il decesso (Di lunedì 19 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Ezio Pagliara, sottufficiale dell’Aeronautica militare colpito da una gravissima forma di Covid, è deceduto Oggi a Bari. Nei giorni scorsi i familiari dell’uomo avevano rivolto un appello al ministro della Salute, Roberto Speranza, e al presidente della Regione Michele Emiliano, per sottoporlo a un trapianto polmonare. La notizia del decesso è stata comunicata dall’assessore al Welfare del Comune della città capoluogo, Francesca Bottalico. «È stato uno dei volontari della rete a sostegno dei più fragili che abbiamo organizzato come assessorato durante il primo lockdown- afferma Bottalico-. Con la sua moto verde insieme ai 700 volontari della città, ha raggiunto centinaia di strade nel borgo antico, negli stretti vicoli, nelle periferie lontane per consegnare, ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 19 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Ezio Pagliara, sottufficiale dell’Aeronauticacolpito da una gravissima forma di Covid, è deceduto. Nei giorni scorsi idell’uomo avevano rivolto un appello al ministro della Salute, Roberto Speranza, e al presidente della Regione Michele Emiliano, per sottoporlo a unpolmonare. La notizia delè stata comunicata dall’assessore al Welfare del Comune della città capoluogo, Francesca Bottalico. «È stato uno dei volontari della rete a sostegno dei più fragili che abbiamo organizzato come assessorato durante il primo lockdown- afferma Bottalico-. Con la sua moto verde insieme ai 700 volontari della città, ha raggiunto centinaia di strade nel borgo antico, negli stretti vicoli, nelle periferie lontane per consegnare, ...

