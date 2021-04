Barcellona, esperienza blaugrana già al capolinea: addio al flop di mercato (Di lunedì 19 aprile 2021) Il bosniaco Pjanic è sempre più trascurato da Koeman al Barcellona, durante il prossimo calciomercato dovrebbe già cambiare aria Il Barcellona sta già pensando di scaricare Miralem Pjanic. Il rendimento dell’ex centrocampista di Roma e Juventus è stato al di sotto delle aspettative. Il calciatore bosniaco dunque è vicino a lasciare i blaugrana al termine Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 19 aprile 2021) Il bosniaco Pjanic è sempre più trascurato da Koeman al, durante il prossimo calciodovrebbe già cambiare aria Ilsta già pensando di scaricare Miralem Pjanic. Il rendimento dell’ex centrocampista di Roma e Juventus è stato al di sotto delle aspettative. Il calciatore bosniaco dunque è vicino a lasciare ial termine Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

