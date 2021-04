Bankitalia, investitori esteri hanno acquistato titoli italiani per 8,8 miliardi a febbraio (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – A febbraio 2021 gli investitori esteri hanno effettuato investimenti diretti in Italia per 2,8 miliardi e acquisti di titoli di portafoglio italiani per 8,8 miliardi, concentrati nel comparto dei titoli pubblici (7,5 miliardi, in prevalenza BTP). È quanto emerge dal report mensile di Bankitalia “Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero”. Negli “altri investimenti” sono stati registrati afflussi legati alla terza tranche di prestiti SURE al settore pubblico italiano e si sono ridotte di 14,8 miliardi le passività della Banca d’Italia su TARGET2, mentre le passività nette sull’estero sono aumentate di 2 miliardi nel secondo mese ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – A2021 glieffettuato investimenti diretti in Italia per 2,8e acquisti didi portafoglioper 8,8, concentrati nel comparto deipubblici (7,5, in prevalenza BTP). È quanto emerge dal report mensile di“Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero”. Negli “altri investimenti” sono stati registrati afflussi legati alla terza tranche di prestiti SURE al settore pubblico italiano e si sono ridotte di 14,8le passività della Banca d’Italia su TARGET2, mentre le passività nette sull’estero sono aumentate di 2nel secondo mese ...

