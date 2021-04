Banconote: chi trova una 50mila lire, trova un tesoro (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ stato uno dei tagli di cartamoneta circolante in Italia prima dell’introduzione dell’euro, stampata in diverse emissioni dal 1967 fino al 1999. Ai tempi era una banconota comune, quella delle 50mila lire, per molti. Non certo per tutti. Banconota da 50.000 lire (Adobe Stock)Colore violaceo, quattro serie stampate in 32 anni di storia: Leonardo, Volto di Donna. Bernini primo e secondo tipo. Ne sarebbe dovuta uscire una quinta, quella del 1997, con il ritratto di Ugo Foscolo sul recto e delle fantasie multicolore sul verso. Ma non fu mai messa in circolazione: i bozzetti, però, sono esposti a Roma, al Museo della Lira della Banca d’Italia. Banconote, 50mila lire: quattro serie. Una vale più di tutte Banconote in lire (Adobe ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ stato uno dei tagli di cartamoneta circolante in Italia prima dell’introduzione dell’euro, stampata in diverse emissioni dal 1967 fino al 1999. Ai tempi era una banconota comune, quella delle, per molti. Non certo per tutti. Banconota da 50.000(Adobe Stock)Colore violaceo, quattro serie stampate in 32 anni di storia: Leonardo, Volto di Donna. Bernini primo e secondo tipo. Ne sarebbe dovuta uscire una quinta, quella del 1997, con il ritratto di Ugo Foscolo sul recto e delle fantasie multicolore sul verso. Ma non fu mai messa in circolazione: i bozzetti, però, sono esposti a Roma, al Museo della Lira della Banca d’Italia.: quattro serie. Una vale più di tuttein(Adobe ...

