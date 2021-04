Balena grigia avvistata nel golfo di Napoli VIDEO

(Di lunedì 19 aprile 2021) Neldiè statauna. L'insolito incontro è stato filmato e ha fatto subito il giro del web. Il cetaceo ha preso il largo in direzione Procida facendo perdere le sue...

E' stato avvistato nelle acque della Penisola Sorrentina, un esemplare di balena grigia. Il cetaceo è stato immediatamente segnalato ed è stato seguito dagli operatori dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella. Si tratta del secondo avvistamento in pochi mesi. Nel golfo di Napoli è stata avvistata una balena grigia. L'insolito incontro è stato filmato e ha fatto subito il giro del web. Il cetaceo ha preso il largo in direzione Procida facendo perdere le sue tracce.