Aversano si dimette e lascia il Consiglio Comunale | il suo posto a Rosario Guerra

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcellinopalazzo Mosti. Pochi minuti fa, via Pec, l’esponente di “Alleanza Riformista” ha formalizzato le dimissioni dalla carica di Consigliere. La decisione è stata comunicata al sindaco Clemente Mastella e al presidente dell’assemblea cittadina Luigi De Minico. Facile, a questo punto, collegare le dimissioni dia quanto accaduto in occasione dell’ultimoma sarà il diretto interessato, da quanto si apprende, a spiegare con una lettera pubblica le ragioni della sua scelta. Nessuno scossone, comunque, per la maggioranza che sostiene Clemente Mastella. Adsubentrerà infatti, primo dei non eletti (442 voti) per Alleanza ...