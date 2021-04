Avellino Youth | al via il campionato Under17 | all’esordio c’è la Cavese

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiL’Us1912 è lieta di comunicare la partecipazione alNazionale Under 17. La Lega Pro, con comunicato ufficiale n°0/96 Campionati Giovanili del 19/04/2021, ha ufficializzato i gironi e il calendario delgiovanile. L’Usè stata inserita nel Girone 7 insieme a, Paganese, Juve Stabia e Catania. La prima giornata è stata programmata il 25 aprile, i primo match sarà tracon fischio d’inizio programmato per le ore 15.00 presso lo stadio Ambrosini di Venticano. La società e lo staff tecnico esprime la propria soddisfazione per aver intrapreso questa nuova avventura per i giovani ragazzi dell’Us. Giovanni D’Agostino, amministratore della ...

L'Us Avellino 1912 è lieta di comunicare la partecipazione al campionato Nazionale Under 17. Il 25 aprile l'esordio con la Cavese.
Weekend di gare per i giovani ragazzi dell'Avellino Youth. Domani pomeriggio, alle ore 15.30, presso lo stadio Viviani, si giocherà la gara di Primavera 3 tra il Potenza e l'Avellino di mister Caruso.