Autostrada A1: galleria San Donato, si stacca un cavo. Danneggiati 50 veicoli (Di martedì 20 aprile 2021) Incidente nella galleria San Donato, sull'Autostrada A1: dove un cavo d'acciaio si è parzialmente staccato dal soffitto, danneggiando circa 50 veicoli in transito. L'episodio è avvenuto il 16 aprile scorso intorno alle 14, ma è stato segnalato solo dopo alcuni giorni. Nessuna persona è rimasta ferita L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 aprile 2021) Incidente nellaSan, sull'A1: dove und'acciaio si è parzialmenteto dal soffitto, danneggiando circa 50in transito. L'episodio è avvenuto il 16 aprile scorso intorno alle 14, ma è stato segnalato solo dopo alcuni giorni. Nessuna persona è rimasta ferita L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Autostrada A1: galleria San Donato, si stacca un cavo. Danneggiati 50 veicoli - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: A1: si stacca cavo in galleria, danneggiati 50 veicoli. Nessun ferito, autostrada bloccata per rimozione - ilmessaggeroit : A1: si stacca cavo in galleria, danneggiati 50 veicoli. Nessun ferito, autostrada bloccata per rimozione - Luana_m89 : @CatiaMamone Quando fa interferenza su Virgin. Sull'autostrada.. In galleria. Tra una bestemmia e l'altra. Ecco. - guastatore1 : #Genova nuovamente crolli in autostrada: un pannello si è staccato da una galleria colpendo un veicolo. Se si fosse… -