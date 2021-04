Attesa per la ministra Cartabia a Bergamo: “Carcere, estrema ratio” (Di lunedì 19 aprile 2021) Nel pomeriggio di lunedì 19 aprile si attende l’arrivo della ministra della giustizia, Marta Cartabia, al Carcere di Bergamo per l’intitolazione della casa circondariale a don Fausto Resmini, stroncato dal Covid nel marzo 2020 e cappellano dell’istituto di detenzione per oltre 30 anni. Sarà presente anche l’assessore regionale alla Famiglia, Disabilità, Solidarietà sociale e Pari opportunità, Alessandra Locatelli. Una visita molto Attesa, quella di Cartabia, specialmente dai detenuti stessi che trovano nelle numerose dichiarazioni dell’ex presidente della Corte costituzionale (e prima donna ad aver ricoperto tale carica) da neo ministro, un pensiero moderno e una visione di giustizia, pena e condanna più umana. È infatti al centro dei dibattiti e delle attuali riflessioni giuridiche il ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 aprile 2021) Nel pomeriggio di lunedì 19 aprile si attende l’arrivo delladella giustizia, Marta, aldiper l’intitolazione della casa circondariale a don Fausto Resmini, stroncato dal Covid nel marzo 2020 e cappellano dell’istituto di detenzione per oltre 30 anni. Sarà presente anche l’assessore regionale alla Famiglia, Disabilità, Solidarietà sociale e Pari opportunità, Alessandra Locatelli. Una visita molto, quella di, specialmente dai detenuti stessi che trovano nelle numerose dichiarazioni dell’ex presidente della Corte costituzionale (e prima donna ad aver ricoperto tale carica) da neo ministro, un pensiero moderno e una visione di giustizia, pena e condanna più umana. È infatti al centro dei dibattiti e delle attuali riflessioni giuridiche il ...

