Atalanta, senti Ventola: «Malinovskyi uomo del destino» (Di lunedì 19 aprile 2021) L’ex atalantino Nicola Ventola era stato l’ultimo a segnare un gol decisivo contro la Juventus con la maglia nerazzurra Era il 2001 quando le reti di Lorenzi e Ventola segnarono l’ultima vittoria dell’Atalanta in campionato contro la Juventus. Vent’anni dopo, ci ha pensato Ruslan Malinovskiy. Nicola Ventola ha commentato il gol del suo erede a La Gazzetta dello Sport. «Da giorni tutti parlavano di Muriel e Zapata ma sapevo che l’uomo del destino poteva essere Malinovskiy. Ne avevo parlato spesso nelle interviste prima della sfida con la Juve. Dopo un avvio di stagione non convincente ora è il più in forma dell’Atalanta. Dopo l’eliminazione col Real dissi che Gasperini sarebbe arrivato secondo, ora lo ribadisco e aggiungo: l’ipotesi di un’Atalanta fuori ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) L’ex atalantino Nicolaera stato l’ultimo a segnare un gol decisivo contro la Juventus con la maglia nerazzurra Era il 2001 quando le reti di Lorenzi esegnarono l’ultima vittoria dell’in campionato contro la Juventus. Vent’anni dopo, ci ha pensato Ruslan Malinovskiy. Nicolaha commentato il gol del suo erede a La Gazzetta dello Sport. «Da giorni tutti parlavano di Muriel e Zapata ma sapevo che l’delpoteva essere Malinovskiy. Ne avevo parlato spesso nelle interviste prima della sfida con la Juve. Dopo un avvio di stagione non convincente ora è il più in forma dell’. Dopo l’eliminazione col Real dissi che Gasperini sarebbe arrivato secondo, ora lo ribadisco e aggiungo: l’ipotesi di un’fuori ...

