AstraZeneca | si presentano solo 58 persone | centro vaccini a Nizza chiude dopo poche ore

Un centro di vaccinazione nella città francese di Nizza ha chiuso i battenti sabato scorso dopo aver somministrato solo 58 delle 4.000 dosi disponibili. Il centro, che sarebbe dovuto rimanere aperto per tutto il fine settimana per vaccinare agenti di polizia, insegnanti e altri lavoratori a rischio della zona sopra i 55 anni, è rimasto chiuso domenica dopo che molti hanno rifiutato di ricevere il vaccino della casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca. "Ci sono persone che se ne sono andate quando hanno saputo che era l'AstraZeneca", ha detto all'emittente France 3, Anne Frackowiak-Jacobs, sottoprefetto di Grasse. Secondo la prefettura delle Alpi marittime, un'altra possibile ragione della scarsa affluenza è che la popolazione a cui ...

