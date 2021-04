Astrazeneca ai volontari under 60, dopo il Lazio anche la Campania apre all’ipotesi (Di lunedì 19 aprile 2021) Il vaccino Astrazeneca è raccomandato dall’Agenzia italiana del farmaco per gli over 60, quindi non c’è nessun divieto alla somministrazione per chi – nella fascia più giovane della popoLazione – volesse essere immunizzato con il composto sviluppato dai ricercatori dell’Università di Oxford. Ebbene dopo il Lazio anche la Campania – secondo quanto riporta Il Mattino – apre o all’ipotesi di somministrare il vaccino ai volontari appunto. Una scelta che servirebbe anche per arginare il numero di coloro che rifiutano il vaccino dopo l’ipotesi al vaglio della comunità scientifica che possa indurre rare trombosi. Ad oggi sono state distribuite 4.157.600 dosi di vaccino. Astrazeneca, il cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Il vaccinoè raccomandato dall’Agenzia italiana del farmaco per gli over 60, quindi non c’è nessun divieto alla somministrazione per chi – nella fascia più giovane della popone – volesse essere immunizzato con il composto sviluppato dai ricercatori dell’Università di Oxford. Ebbeneilla– secondo quanto riporta Il Mattino –di somministrare il vaccino aiappunto. Una scelta che servirebbeper arginare il numero di coloro che rifiutano il vaccinol’ipotesi al vaglio della comunità scientifica che possa indurre rare trombosi. Ad oggi sono state distribuite 4.157.600 dosi di vaccino., il cui ...

