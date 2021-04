Ascolti tv, ieri 18 aprile 2021: stravince Domenica In. Venier travolge d’Urso (Di lunedì 19 aprile 2021) Ascolti tv Continua il successo del contenitore del dì festivo di Rai1 di Zia Mara. Ancora male Barbara su Canale 5 che parte dall’8% Pubblicato su 19 aprile 2021 La Domenica In di Mara Venier stravince ancora su Domenica Live di Barbara d’Urso. Gli Ascolti tv di ieri 18 aprile 2021 hanno fatto registrare per il contenitore del dì festivo di Rai1 3.359.000 telespettatori, pari al 17,1% di share, nella prima parte mentre nella seconda 3.045.000 spettatori e il 15.9%. Il programma del pomeriggio di Canale 5, invece, continua ad andare molto male. Partita con la presentazione all’8,22% di share, con ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021)tv Continua il successo del contenitore del dì festivo di Rai1 di Zia Mara. Ancora male Barbara su Canale 5 che parte dall’8% Pubblicato su 19LaIn di Maraancora suLive di Barbara. Glitv di18hanno fatto registrare per il contenitore del dì festivo di Rai1 3.359.000 telespettatori, pari al 17,1% di share, nella prima parte mentre nella seconda 3.045.000 spettatori e il 15.9%. Il programma del pomeriggio di Canale 5, invece, continua ad andare molto male. Partita con la presentazione all’8,22% di share, con ...

