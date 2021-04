Ascolti TV 18 aprile | Mara Venier supera Barbara d' Urso

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 19 aprile 2021) Glitv della domenica 182021 si sono rivelati un po' al di sotto della media. Sia Rai che Mediaset non hanno brillato più di tanto, anzi. Sia la fiction con Alessio Boni che il game show di Bonolis hanno ottenuto dei riscontri più bassi rispetto a domenica scorsa.Tv domenica 18, prime time Buoni, ma non più di tanto, glitv conquistati da Rai 1 con la seconda puntata de La Compagnia del Cigno. La fiction con Alessio Boni è stata guardata da poco più di 3,53 milioni di spettatori con share del 15.3%. Numeri che risultano in rapida discesa specie se confrontati con quelli della scorsa domenica. Infatti, la prima puntata de La Compagnia del Cigno avevato i 4 milioni di spettatori e prodotto uno share del 17.02%. Per rivivere le emozioni di ...