Arriva il bacio tra Samantha Curcio ed il cavaliere: ecco cosa è successo in esterna (Di lunedì 19 aprile 2021) Inizia con il botto la settimana di trasmissioni di Uomini e Donne, protagonista assoluta la tronista Samantha Curcio impegnata nel resoconto delle esterne con Alessio Cennicola e Bohdan Beyba: ci è scappato il bacio. I dettagli Parte forte la settimana di trasmissioni di Uomini e Donne il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Protagonista della puntata di lunedì 19 aprile la tronista di Sapri del trono classico Samantha Curcio impegnata nel resoconto delle esterne con Alessio Cennicola e Bohdan Beyba. Si parte da quella con Alessio Cennicola, il calciatore di Roma con cui dopo un periodo di gelo e di scontri verbali è tornato il sereno. E l'esterna ne è la prova provata. "Stasera sei mia" scrive Alessio nel bigliettino di saluto e davvero ...

