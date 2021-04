Arrestato Luciano Scibilia | latitante che abusava di minori fingendosi psicoterapeuta

Advertising

poliziadistato : Rientra in Italia da Santo Domingo Luciano Scibilia nella lista dei 19 ricercati più pericolosi di … - FF_AAediPolizia : RT @Agenzia_Ansa: Violentava minorenni fingendosi un pranoterapeuta Luciano Scibilia, 74 anni, unico latitante italiano nella lista Europol… - Vanganel : RT @globalistIT: - MarzulloRoberto : RT @Corriere: Abusi su minori, arrestato a Santo Domingo Luciano Scibilia: era tra i 19 pedofili più ricercati al mondo - MarzulloRoberto : RT @Agenzia_Ansa: Violentava minorenni fingendosi un pranoterapeuta Luciano Scibilia, 74 anni, unico latitante italiano nella lista Europol… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato Luciano

Il 74enne era l'unico latitante italiano inserito nella lista Europol dei 19 "sex offender" più ricercati a livello internazionale,mentre cercava di rientrare in Italia.Scibilia, 74enne latitante, è stato fermato evenerdì 16 aprile a Samanà, Santo Domingo, 200km dalla capitale, mentre cercava di ...Il latitanteScibilia, l'unico latitante italiano inserito nella lista Europol dei 19 "sex offender" dei ... È statoe condotto in Italia Il 74enne e condannato a cinque anni e due mesi ...Arrestato a Santo Domingo il superlatitante Scibilia. Samanà - Il 74enne era l'unico italiano inserito nella lista Europol dei 19 "sex offender" più ricercati a livello internazionale ...Luciano Scibilia, 74 anni, e' stato rintracciato a Santo Domingo grazie alle indagini del Servizio per la Cooperazione Internazionale di ...