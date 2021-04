Arrestato a Santo Domingo Luciano Scibilia, inserito nella lista dei 19 pedofili più pericolosi (Di lunedì 19 aprile 2021) Arrestato a Santo Domingo Luciano Scibilia. L’uomo dovrà scontare una condanna di 5 anni e 2 mesi di reclusione in Italia. ROMA – E’ stato Arrestato a Santo Domingo Luciano Scibilia, il latitante italiano inserito nella lista Europol dei 19 pedofili più pericolosi in tutto il mondo. Come riferito dal Corriere della Sera, il fermo è avvenuto nella giornata di venerdì 16 aprile al termine di una lunga indagine condotta dalla Procura di Roma. Le autorità locali hanno dato il via libera all’estradizione e nelle prossime ore l’uomo è atteso in Italia per essere Arrestato e scontare ad una pena di 5 ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 aprile 2021). L’uomo dovrà scontare una condanna di 5 anni e 2 mesi di reclusione in Italia. ROMA – E’ stato, il latitante italianoEuropol dei 19piùin tutto il mondo. Come riferito dal Corriere della Sera, il fermo è avvenutogiornata di venerdì 16 aprile al termine di una lunga indagine condotta dalla Procura di Roma. Le autorità locali hanno dato il via libera all’estradizione e nelle prossime ore l’uomo è atteso in Italia per esseree scontare ad una pena di 5 ...

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato Santo Tg News - 19/4/2021 In questa edizione: - Scuola, in classe 8 studenti su 10 - Covid, in arrivo il vaccino spagnolo - Cibi stranieri più pericolosi di quelli italiani - Latitante italiano arrestato a Santo Domingo Sponsor

Luciano Scibilia latitante stanato a Santo Domingo: ha abusato di minori fingendosi pranoterapeuta Sta rientrando stamattina in Italia da Santo Domingo e verrà immediatamente arrestato SCIBILIA Luciano di 74 anni, inserito nella lista Europol dei 19 più pericolosi sex offender ricercati in campo internazionale; l'uomo è segnalato anche ...

Abusi su minori, arrestato latitante internazionale a Santo Domingo Il Cittadino on line Abusò di minori, preso a Santo Domingo Il responsabile dell'Interpol sul posto è immediatamente associato e ha dimostrato l'interpretazione dell'arresto, calmando così gli animi ... Dopo il fermo a Samanà , Scibilia è stato subito ...

