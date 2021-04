Arianna Cirrincione: chi è, età, lavoro, altezza, Uomini e Donne, Instagram, Andrea Cerioli (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ tutto pronto per un’altra imperdibile puntata de l’Isola dei Famosi. Tra i naufraghi anche l’ex tronista Andrea Cerioli. Ma conosciamo meglio Arianna Cirrincione, la fidanzata del concorrente. Il loro amore è nato sotto i riflettori di Uomini e Donne, ma i due sono sempre più innamorati e affiatati. Andrea Cerioli: chi è, anni, carriera, Arianna Cirrincione Arianna Cirrincione è nata a Genova il 5 aprile del 1995 sotto il segno dell’Ariete. Arianna ha un bel rapporto con la sua famiglia e con il fratello Andrea, anche se per inseguire il suo amore si è trasferita dalla sua amata Genova a Bologna. Arianna ha partecipato come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ tutto pronto per un’altra imperdibile puntata de l’Isola dei Famosi. Tra i naufraghi anche l’ex tronista. Ma conosciamo meglio, la fidanzata del concorrente. Il loro amore è nato sotto i riflettori di, ma i due sono sempre più innamorati e affiatati.: chi è, anni, carriera,è nata a Genova il 5 aprile del 1995 sotto il segno dell’Ariete.ha un bel rapporto con la sua famiglia e con il fratello, anche se per inseguire il suo amore si è trasferita dalla sua amata Genova a Bologna.ha partecipato come ...

