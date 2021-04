“Apri il ristorante in montagna, ma se hai i tavoli all’aperto”: Foppolo, il video ironico è virale (Di lunedì 19 aprile 2021) “Quando hai un ristorante in montagna e il governo ti dice che puoi Aprire, ma devi avere i tavoli all’aperto”. È il titolo del video (diventato virale) pubblicato sulla pagina Facebook del ristorante K2 di Foppolo. Centinaia di ‘like’ e un migliaio di condivisioni per un filmato di soli 58 secondi, che affronta con ironia l’imminente tema delle riaperture. Nel video una coppia di fidanzati prenota un tavolo al ristorante, ma si ritrova a consumare la cena al freddo dell’alta Valle Brembana, in mezzo alla neve. Tra i numerosi commenti, c’è chi scrive: “Nonostante la grave situazione del turismo alpino riuscite ad essere leggeri, ironici e a strappare un sorriso”. E chi semplicemente fa notare: ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 aprile 2021) “Quando hai unine il governo ti dice che puoire, ma devi avere i”. È il titolo del(diventato) pubblicato sulla pagina Facebook delK2 di. Centinaia di ‘like’ e un migliaio di condivisioni per un filmato di soli 58 secondi, che affronta con ironia l’imminente tema delle riaperture. Neluna coppia di fidanzati prenota un tavolo al, ma si ritrova a consumare la cena al freddo dell’alta Valle Brembana, in mezzo alla neve. Tra i numerosi commenti, c’è chi scrive: “Nonostante la grave situazione del turismo alpino riuscite ad essere leggeri, ironici e a strappare un sorriso”. E chi semplicemente fa notare: ...

