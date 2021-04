Appennino Bike Tour | grazie al MoVimento nasce la ciclovia dell’Appennino

(Di lunedì 19 aprile 2021) Di Barbara Floridia, sottosegretaria di Stato per l’Istruzione, Giancarlo Cancelleri, sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibile e Roberto Traversi, portavoce del5 Stelle alla Camera dei Deputati. Da questa estate si potrà iniziare a pedalare lungo l’, ladell’, l’undicesimaturistica nazionale del Paese. Un itinerario che corre per oltre 2.600 chilometri lungo strade secondarie a basso traffico, con caratteristiche diverse rispetto a quelle già progettate finora, e che coniuga ben 14 regioni al fine di favorire uno sviluppo sostenibile delle aree interne del Paese. Per l’autunno 2021 saranno consegnate le migliori tracce a basso traffico che collegano le tappe e le grafiche ...

La Gazzetta di Modena

... a partire da quelle promosse dai Parchi regionali dell'e dai GAL. Vogliamo garantire ai tanti amanti dell'escursionismo e della mountainpercorsi sempre più sicuri e belli. Ci eravamo ...... via Wikimedia Commons Bagno di Romagna si adagia sull'ed è il tempio del benessere , ... in Lombardia , dove non mancano le occasioni per fare trekking , tour in mountaino per andare a ...