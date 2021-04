Aosta, 32enne romena trovata morta in bagno (Di lunedì 19 aprile 2021) Si scava nella vita privata della 32enne di origini romene, da tempo residente a Lucca, trovata morta in una pozza di sangue in un appartamento ad Aosta (Getty Images)Domenica di sangue quella appena trascorsa: non solo l’efferato omicidio di una 39enne di origine albanese, uccisa dal marito 50enne a martellate, una 32enne romena, infatti, è stata rinvenuta cadavere nel bagno dell’appartamento che occupava, ad Aosta, con una profonda ferita alla gola. A dare l’allarme è stata la sorella della vittima che non riusciva a rintracciarla e a mettersi in contatto con lei: sono stati, quindi, allertati i vigili del fuoco che, dopo essere entrati nel appartamento da una finestra, essendo chiusa la porta, hanno fatto la macabra scoperta. Gli inquirenti indagano ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 aprile 2021) Si scava nella vita privata delladi origini romene, da tempo residente a Lucca,in una pozza di sangue in un appartamento ad(Getty Images)Domenica di sangue quella appena trascorsa: non solo l’efferato omicidio di una 39enne di origine albanese, uccisa dal marito 50enne a martellate, una, infatti, è stata rinvenuta cadavere neldell’appartamento che occupava, ad, con una profonda ferita alla gola. A dare l’allarme è stata la sorella della vittima che non riusciva a rintracciarla e a mettersi in contatto con lei: sono stati, quindi, allertati i vigili del fuoco che, dopo essere entrati nel appartamento da una finestra, essendo chiusa la porta, hanno fatto la macabra scoperta. Gli inquirenti indagano ...

