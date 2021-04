Anticipazioni de L’isola dei Famosi, puntata del 19 Aprile: scontri, nuove prove ed eliminato, accadrà di tutto! (Di lunedì 19 aprile 2021) Anticipazioni della puntata di Lunedì 19 Aprile de L’isola dei Famosi: nuove prove, eliminato, nomination, ricompense e molto altro ancora. Inizia una nuova settimana e, come al solito, non possiamo assolutamente fare a meno di un nuovo ed imperdibile appuntamento con L’isola dei Famosi. Trascorsi alcuni giorni dall’ultima puntata, che tra l’altro ha visto l’abbandono L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 19 aprile 2021)delladi Lunedì 19dedei, nomination, ricompense e molto altro ancora. Inizia una nuova settimana e, come al solito, non possiamo assolutamente fare a meno di un nuovo ed imperdibile appuntamento condei. Trascorsi alcuni giorni dall’ultima, che tra l’altro ha visto l’abbandono L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

LadyNews_ : #Isoladeifamosi: #AngelaMelillo a sostegno della Legge contro l'#Omotransfobia, la campagna arriva anche in Hondura… - infoitcultura : L’Isola dei Famosi 15, nona puntata del 15 aprile 2021: le anticipazioni - icarvsplume : RT @elickzs: Le anticipazioni horror di ogni sera di Amici e le eliminazioni e i ritiri osceni dell’Isola, mi stanno arrivando segnali uno… - elickzs : Le anticipazioni horror di ogni sera di Amici e le eliminazioni e i ritiri osceni dell’Isola, mi stanno arrivando s… - ChaanelChanel : No scusate non ho capito. Le anticipazioni dicevano fariba salva, matte dice che l'uccellino gli abbia detto anche… -