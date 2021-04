Annunciata la SuperLega europea | cosa cambierebbe per Napoli e Roma

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 19 aprile 2021) Da alcune ore a questa parte non si parla d’altro che di, con tanto di annunci ufficiali da parte dei club fondatori e tante domande che aleggiano nelle menti dei tifosi di squadre come. Già, perché se da un lato stanno venendo a galla i dettagli sul format e sulle squadre che faranno parte di questa competizione, al contempo l’enorme giro di soldi pone degli interrogativi per chi sulla carta è ad oggi estromesso. Un nuovo capitolo per il calcio italiano, dunque, dopo aver trattato fino a pochi giorni fa la questione dei diritti tv. Ufficiale la nuovaed effetti perAlla luce della partecipazione “fissa” per club italiani come Juventus, Milan e Inter, quale sarà il destino per ...