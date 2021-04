“Annette” di Leos Carax sarà il film d’apertura al Festival di Cannes

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ildiavrà inizio il 6 luglio e ad aprire la nota kermesse dedicata al mondo del cinemail“. Ultimo lavoro del regista e critico francese Los, si tratta della sua prima pellicola in lingua inglese. Vi è grande attesa intorno a questo titolo, che avrà come protagonisti Marion Cotillard e Adam Driver. Ilè ambientato nel quotidiano a Los Angeles. L’attrice francese interpreta Ann, cantante di fama internazionale, mentre la co-star americana veste i panni di Henry, cabarettista con un feroce senso dell’umorismo. La loro storia, costantemente sotto i riflettori, pare andare a gonfie vele. La coppia si dimostra felice, il loro rapporto sano e la loro unione emana fascino. La loro vita cambierà, però, con l’arrivo della prima ...

Advertising

perchetendenza : 'Adam Driver': Perché è ora disponibile il trailer ufficiale di 'Annette', film di Leos Carax di cui è protagonista… - Maqui_ : RT @cinemaniaco_fb: ?????????????? Festival di Cannes 2021: Annette di Leos Carax con Adam Driver e Marion Cotillard è il film d’apertura https:/… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Festival di Cannes 2021: Annette di Leos Carax con Adam Driver e Marion Cotillard è il film d’apertura… - Think_movies : Cannes 2021: sarà “Annette” di Leos Carax ad aprire la 74esima edizione - BestMovieItalia : Festival di Cannes 2021: Annette di Leos Carax con Adam Driver e Marion Cotillard è il film d'apertura -… -

Ultime Notizie dalla rete : Annette Leos

Ad aprire l'edizione numero 74 del Festival di Cannes sarà, intenso dramma diretto daCarax , con protagonisti Adam Driver e Marion Cotillard . L'annuncio è arrivato questa mattina attraverso le parole del direttore del FESTIVAL ' Thierry ...ROMA, 19 APR Il nuovo film diCarax, il primo in lingua inglese, atteso con impazienza dai cinefili di tutto il mondo, aprirà il festival di Cannes martedì 6 luglio. Si intitolaed è intepretato dalla star francese ...Nove anni dopo Holy Motors, l'enfant terrible del cinema francese Leos Carax torna a Cannes in concorso con Annette, che aprirà il 74° festival il 6 luglio e uscirà in contemporanea nelle sale d'oltra ...Annette, esordio in lingua inglese del regista Leos Carax, con Marion Cotillard e Adam Driver, sarà il film di apertura di Cannes 2021. Annette, primo film in lingua inglese del regista Leos Carax, co ...