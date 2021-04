Annalisa canta | balla e fa poker | tacchi e pantaloncino cortissimo – VIDEO

Advertising

rtl1025 : ?? Tante emozioni nella #Suite1025 quando @NaliOfficial canta #AliceEIlBlu ?? #RTL1025 #Annalisa - rtl1025 : ?? Dalla #Suite1025 alla Luna quando @NaliOfficial canta #WalkingOnTheMoon e #VentoSullaLuna ?? #RTL1025 #Annalisa - rtl1025 : ?? Nella #Suite1025 @NaliOfficial canta live la sua #MovimentoLento ?? #RTL1025 #Annalisa - sognatore897 : RT @rtl1025: ?? Dalla #Suite1025 alla Luna quando @NaliOfficial canta #WalkingOnTheMoon e #VentoSullaLuna ?? #RTL1025 #Annalisa https://t.co… - SePotessi_8 : RT @drunkharryx_: DEFINIZIONE DI PERFEZIONE: ANNALISA SCARRONE CHE CANTA DIECI A CAPPELLA #105micasalive -

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa canta

BlogLive.it

... come J - Ax, Emma Marrone, Ermal Meta, Michele Bravi,, Baby K, ma anche con alcuni musicisti da sempre sulla cresta dell'onda come Loredana Bertè, checon lei Occhi di gatto , primo ...Dopo il Festival di Sanremo ,è tornata con ' Nuda10 ', un nuovo album che, come si può intuire dal titolo, ruota attorno ... ' Dieci, dieci ultime volte ',Nali alla fine del ritornello ...Annalisa non smette di lasciare senza fiato i suoi fan che la seguono nelle sue apparizioni pubbliche. La cantante anche oggi ha conquistato tutti ...Avezzano. Andrà in onda questa sera alle 21.30, sul canale 68 del digitale terrestre, “Millennium tv” il nuovo programma per giovani emergenti. Realizzato da produzioni televisive e condotto da Paola ...