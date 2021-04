Annalena Baerbock | la super candidata dei Verdi alla cancelleria

(Di lunedì 19 aprile 2021) Mentre il partito di Angela Merkel sta ancora litigando sul nome del suo successore, itedeschi hanno nominato la loro co - presidente,, come loro...

Advertising

limesonline : ?????? Geopolitica dei Verdi tedeschi, che candideranno Annalena #Baerbock a cancelliera di Germania (elezioni a sette… - AlexandraGeese : Attivista impegnata per il clima, una vera femminista, politica intelligente. @abaerbock è la nostra candidata Canc… - Corriere : Annalena Baerbock, 40 anni, la scelta dei Verdi: sarà lei a prendere il posto di Angela Merkel? - Michele_Arnese : DA LEGGERE MENNITTI DA BERLINO: - Profilo3Marco : RT @pfvalentino: Annalena Baerbock, 40 anni, la scelta dei Verdi: sarà lei a prendere il posto di Angela Merkel? -

Ultime Notizie dalla rete : Annalena Baerbock

Mentre il partito di Angela Merkel sta ancora litigando sul nome del suo successore, i Verdi tedeschi hanno nominato la loro co - presidente,, come loro candidata alla cancelleria per le elezioni in programma nel Paese il prossimo 26 settembre. "Tutti e due volevamo il posto", ha commentato l'altro co - presidente dei ...I Verdi hanno sceltocome loro candidata alla cancelleria tedesca a cinque mesi dalle elezioni che segneranno il dopo - Merkel. I Verdi sono oggi il secondo partito in Germania, dietro all'alleanza Cdu - ...Il partito tedesco dei Verdi ha annunciato che alle prossime elezioni politiche che si terranno il 26 settembre 2021 candideranno la parlamentare Annalena Baerbock all’incarico da cancelliera, oggi ri ...Roma, 19 apr. (askanews) - Mentre il partito di Angela Merkel sta ancora litigando sul nome del suo successore, i Verdi tedeschi hanno nominato ...